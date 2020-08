Onbalans energie en eiwit veroorzaakt dunne mest

Een onbalans van energie en eiwit in de pens kan een niet-infectieuze voedingsgerelateerde aandoening bij melkvee veroorzaken.

Het voeren van extra structuur is niet het beste advies, meldt Royal GD.

Dunne en onverteerde mest

Deze aandoening uit zich in dunne en onverteerde mest bij tijdens hitte. Structuur is namelijk moeilijk te verteren. Dit zorgt vaak voor een verlaging van de melkproductie. Bij de vertering van structuur in de pens wordt extra warmte geproduceerd. Dit zet het metabolisme van de koe nog verder onder druk.

Niet-infectieuze aandoening

Als meerdere dieren in een koppel last hebben van dunne en onverteerde delen in de mest, is een niet-infectieuze voedingsgerelateerde aandoening het meest waarschijnlijk. De dieren hebben in dat geval geen koorts.

Andere oorzaken voor dunne mest tijdens warm weer kunnen infectieuze aandoeningen zijn. Voorbeelden hiervan zijn virussen, bacteriën en parasieten.