Milcobel houdt melkprijs vierde keer gelijk

Coöperatie Milcobel houdt de melkprijs over juli gelijk op € 30,42 per 100 liter. Dit is de prijs exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo.

Melkveehouders die weidegang toepassen, verdienen op jaarbasis € 500 per onderneming meer. Milcobel hanteert verder geen extra melkstromen meer. Voor een beperkte groep leden wordt nog tot september een Vlog-premie van € 1,00 per 100 liter uitbetaald, maar de Vlog-melkstroom leverde Milcobel niet op wat er van werd verwacht, zo maakte het bedrijf begin juli bekend. Het stopt daarom met deze melkstroom. Vervangen van management Tot en met juli betaalt Milcobel een gemiddelde melkprijs uit van € 31,92 per 100 kilo. Dat is ruim € 2 minder dan vorig jaar tot en met juli. De relatief lage melkprijs was eind vorig jaar en begin 2020 aanleiding voor de leden om aan te dringen op vervangen van management en coöperatietop.