Melkprijs plust licht

De melkprijzen laten een licht opgaande trend zien.

Zo plust DOC Kaas 53 cent op de basisprijs over augustus die dan uitkomt op € 31,08 per 100 kilo melk. De maximale prijs inclusief toeslagen wordt dan € 34,33.

Kale melkprijs A-ware 80 cent omhoog

Ook A-ware gaat omhoog. Daar is de kale melkprijs 80 cent hoger en is dan € 32,24 en maximaal € 37,99 per 100 kilo melk (inclusief 4 cent per kilo melk AH-toeslag) over augustus.

Een plusje is er ook te zien bij Cono Kaasmakers. De Noord-Hollandse melkverwerker doet er over juli 50 cent bij en komt zo op een kale melkprijs van € 33,84 per 100 kilo melk en maximaal € 38,34 inclusief toeslagen

Biologische melk volgt opwaartse trend

Ook in de biologische melkverwerking is er een plusje te signaleren. Zo verwacht Eko-Holland Melk op Maat 55 cent op de biologische en de bio-dynamische melk te kunnen plussen. De verwachte melkprijs voor augustus wordt dan € 49,75 per 100 kilo voor biologische melk en € 56,10 voor biologisch-dynamisch.