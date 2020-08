Kalverslachters verhogen kosten oud-rosé

De VanDrie Group en de combinatie Lochimex/Marcel Pet hebben de slachtkosten voor oude rosé-kalveren sinds eind vorig jaar met € 5,00 per stuk verhoogd.

Dit is volgens blad De Kalverhouder vooral vanwege het hogere percentage afkeuringen.

Het gemiddelde percentage afkeuringen in de kalversector als geheel ligt in Nederland tussen de 0,3 en 0,5% per bedrijf. Voor oude rose-kalveren ligt dat percentage tussen de 0,5 en 1,0%. Hiervan is ongeveer een derde niet goed te verklaren. Dit leidt tot discussies en irritaties, maar geen bevredigende antwoorden, zo wordt gesteld. Om daarvan af te zijn, zouden slachterijen liever hogere slachtkosten in rekening brengen, waarmee de extra afkeuringen kunnen worden betaald. Twee derde van de afkeuringen is volgens het onderzoek te herleiden tot voeding en management.