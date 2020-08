Gras vraagt om kali en natrium

Zowel Agrifirm als ForFarmers benadrukken dat de graslandbemesting met kali en natrium niet moet worden vergeten voor een optimale ruwvoeropbrengst en benutting.

Het belang van voldoende kali in de zomer en nazomer is groot. Kali regelt de vochthuishouding van de plant en zorgt voor stevigheid. Voldoende kali voorkomt typische stressverschijnselen zoals roest en zorgt dat gras beter vocht kan opnemen en zo beter bestand is tegen droogte. Een kalitekort is te herkennen aan de lichte kleur van het gras en bruine toppen. Het treedt vaak op na meerdere snedes maaien met hoge drogestofopbrengsten, vooral op zandgronden, zo meldt ForFarmers. Dat geldt zeker als er na de tweede snede geen drijfmest meer wordt uitgereden.

Ook Agrifirm waarschuwt voor kalitekort, vooral als er door maaien al veel kali aan de bodem is onttrokken. Waar nog drijfmest is uitgereden, betekent 10 kuub al een aanvulling van ongeveer 50 kilo kali. Maar waar geen mest komt, is aanvulling vanuit kunstmest mogelijk nodig, geeft Agrifirm aan.

Natrium is vooral bedoeld als smaakmaker van het (verse) gras en heeft geen directe invloed op de opbrengst.