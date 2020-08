Dagproductie melk daalt, totaal meer melk geleverd

De gemiddelde Nederlandse melkproductie lag in juli van dit jaar op 37.895 ton per dag.

Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In de hele maand werd er in juli 1.174 miljoen ton melk opgehaald. Ten opzichte van juni is dat iets hoger; toen lag de totale melkaanvoer op 1.154 miljoen ton. In juni tellen we echter een dag minder dan in juli. De dagelijkse productie in juni was echter met 38.495 nog wat hoger dan in juli.

Vetproductie onder 50.000 ton

Vorig jaar juli lag de dagelijkse productie bij de Nederlandse melkveehouders met 37.464 ton per dag op een vergelijkbaar niveau.

De vetproductie bleef afgelopen maand, net als in juni, onder de 50.000 ton. Het gemiddelde vetgehalte lag op 4,25%, dat bij doorrekenen op 49.954 ton vetvolume uitkomt. In de maand ervoor was het vetpercentage 4,27.

Melkproductie tot en met juli gestegen

De melkproductie tot en met maand juli is ten opzichte van het jaar ervoor met ruim 2% gestegen. Dit jaar is er in totaal 8,306 miljoen ton melk geproduceerd. Vorig lag de productie op 8,126 miljoen ton.