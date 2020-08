Aspirine helpt koe na afkalven

Koeien die tweemaal met aspirine, op 12 uur en 24 uur na afkalven, zijn behandeld, produceren meer melk dan koeien die deze behandeling niet hebben gehad.

Dat blijkt uit onderzoek van Adrian Barragan, verbonden aan Penn State University. Toedienen van aspirine is gemakkelijker dan geven van NSAID’s (ontstekingsremmers) en is goedkoper. Van gebruik van NSAID is bekend dat dit de koe door de lastige periode na afkalven helpt. Van aspirine is dit niet bekend, maar wordt dit wel verondersteld. Daarom is inzet van aspirine getest op een praktijkbedrijf met 246 koeien.

Hogere melkproductie

De onderzoekers zagen dat koeien die behandeld zijn een lager niveau van metabole stressindicatoren hadden en er minder baarmoederontsteking voorkwam. De behandelde koeien, alle vaker dan een keer gekalfd, gaven gemiddeld 1,6 kilo melk per dag meer over de eerste zestig dagen dan hun niet behandelde stalgenoten. Hoewel er niet naar het economisch effect is gekeken in dit onderzoek, levert alleen de hogere melkproductie al rond € 2.000 op bij tachtig melkkoeien.

Volgens Barragan kan de incidentie van uierontsteking en baarmoederontsteking na afkalven oplopen tot 40% op een bedrijf. Gebruik van ontstekingsremmers zorgt dat het aantal ontstekingen dat zich na afkalven openbaart sterk vermindert.