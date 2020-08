Arla houdt melkprijzen september gelijk

Arla houdt de prijzen voor zowel gangbare als biologische melk gelijk in september, meldt het bedrijf.

De prijs voor gangbare melk lijkt iets lager door een klein afrondingsverschil. De basisprijs komt uit op € 31,62 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van inhoudingen. Maximaal kan € 34,79 per 100 kilo worden ontvangen. De prijs voor biologische melk blijft onveranderd op € 45,84 per 100 kilo.

Rust op zuivelmarkt op z’n vroegst in najaar verstoord

De stabiele prijzen worden veroorzaakt doordat in grote lijnen toch veel rust heerst op de zuivelmarkt. Mogelijk dat het komend najaar anders wordt, maar veel hangt af van de vraag hoe sterk een tweede coronagolf zal worden en wat de economie doet. Bij alle veranderingen in de markt blijft China ondertussen een belangrijke vragende partij voor de zuivelexport.