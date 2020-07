Zonnepaneel past niet zomaar op staldak

Van de melkveestallen in Noord-Nederland moet zo’n 75% van de staldaken aanpassingen ondergaan om de last van zonnepanelen te kunnen dragen.

20% van de daken is zonder aanpassing geschikt. Daar kunnen de zonnepanelen zo op. Op ongeveer 5% van de daken kunnen geen zonnepanelen. Dat zegt Jarco Brand, projectleider Bouw bij DLV Advies, die zijn werkgebied in Noord-Nederland heeft.

Herberekening

Als zonnepanelen geplaatst worden, voert Brand altijd eerst een herberekening van de daklast uit op basis van het wérkelijke gewicht. Dan blijkt dat de allernieuwste stallen vaak al wel berekend zijn op het dragen van zonnepanelen. Ook oudere ligboxenstallen zijn vaak geschikt, omdat hier de spanten vaak maar 4 of 4,5 meter uit elkaar staan. Het relatief grote aantal spanten is vaak voldoende om het gewicht van de panelen te verdelen. Het zijn juist de later gebouwde stallen, waar de spanten verder uit elkaar staan waar aanpassing nodig is. In die nieuwere stallen staan de spanten soms wel tot 6,80 meter uit elkaar. Ze zijn er voor ontworpen om alleen sandwichpanelen te dragen.

Kleine aanpassingen

Vaak kunnen boeren zelf de kleine aanpassingen doen die nodig zijn om een dak op sterkte te brengen, bijvoorbeeld door een schoor aan te brengen. Om doorbuigen van spanten te voorkomen, kunnen ook de gordingen worden verstevigd of verdikt. Door een stalen band over of balken tussen de gordingen aan elkaar te koppelen ontstaat veel stevigheid.