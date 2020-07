Statuten staan melkweigering in de weg bij coöperatie

Coöperatie NoorderlandMelk mag geen melkweigering toepassen op één van haar leden, ook al zijn er zorgen over het dierenwelzijn en de diergezondheid op het bedrijf van dit lid.

Dit heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in Groningen onlangs uitgesproken in kort geding.

Zorgelijke situatie

Probleem voor de coöperatie is dat melkweigering op andere gronden dan een gebrekkige melkkwaliteit onvoldoende is beschreven in de statuten en/of leveringsvoorwaarden, aldus de rechtbank. Nu dit het geval is, kan de rechter ook weinig anders doen dan deze situatie te volgen, zo wordt gesteld. Wel volgt hij de coöperatie dat ‘voldoende aannemelijk is gemaakt dat sprake is van een zeer zorgelijke situatie’ op gebied van dierenwelzijn en diergezondheid.

NoorderlandMelk en ook de dierenarts constateren onder meer ernstige klauwproblemen bij melkvee, zodanig dat diverse dieren moeten worden geruimd, hoge kalversterfte, ruimtegebrek en een blijvend tekortschietende verzorging van het vee. Echter, op de kwaliteit van de geleverde melk valt tot nog toe weinig aan te merken.