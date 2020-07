SSC start procedure in Brussel tegen voermaatregel

De veevoermaatregel is onwettig en moet van tafel, dat is de visie van de Stichting Stikstofclaim (SSC). Daarom start de melkveehoudersorganisatie een procedure tegen de veevoermaatregelen in Brussel.

Volgens de stichting, met een achterban van zo’n 3.000 melkveehouders, heeft de Nederlandse overheid een grens overschreden door met deze voermaatregelen te komen. “De maat is vol”, aldus SSC. De stichting, die strijd tegen voor de agrarische sector nadelig stikstofbeleid, heeft samen met een team van juristen en experts de veevoermaatregel uitvoerig bestudeerd en komt tot de conclusie dat deze maatregel onwettig is en in strijd met Europese regels. “Dus die moet tafel”, aldus SSC. Om dat doel te bereiken start SSC een juridische procedure.

Volgens SSC is het onmogelijk om in onderling overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een oplossing te vinden en tot een breed gedragen en goed beleid te komen. Het enige alternatief is daarom de Nederlandse overheid via Europese regelgeving tot de orde te roepen.

De stichting roept melkveehouders die lid zijn op om zich als eisende partij aan te sluiten bij de procedure in Brussel. Door met zoveel mogelijk eisers te komen, hoopt SSC de kans op ontvankelijkheid van hun eis te vergroten.

SSC wil alleen kansrijke procedures aanspannen

SSC heeft hoge verwachtingen van de gang naar Brussel. Kortgeleden liet de melkveeorganisatie nog weten zich alleen te richten op procedures met een grote kans van slagen. Het bestuur heeft er naar eigen zeggen ‘bewust voor gekozen geen geld te besteden aan een hoop rumoer en een serie van kansloze achterhoedegevechten’. Veel van die ontwikkelingen zijn gebaseerd op adviezen of voornemens en daarom lenen ze zich niet voor juridische procedures. Datzelfde geldt voor maatregelen op basis van vrijwilligheid, zoals de vrijwillige opkoop van bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden, volgens SSC.

Bij een juridische procedure tegen de veevoermaatregelen is SSC ervan overtuigt dat in Brussel een succes te behalen is.