RMO met zonnecellen de boer op

Melkveehouders van FrieslandCampina moeten niet gek opkijken als ze een met zonnecellen beplakte RMO het erf op zien rijden.

Transportgroep Noord, die rijdt voor FrieslandCampina, heeft namelijk sinds kort de eerste elektrisch ondersteunde RMO-trailer van Burg Service in Barneveld in gebruik genomen.

De RMO beplakt met zonnecellen. - Foto: FrieslandCampina

Genoeg elektriciteit

Bijzonder aan deze trailer is dat die met behulp van de zonnecellen en een energie-as zelf genoeg elektriciteit opwekt om melk te laden bij boerenbedrijven. Daarmee wordt het gebruik van fossiele energie teruggedrongen.

De energie-as is voorzien van een generator, die stroom opwekt bij het remmen. De elektriciteit wordt opgeslagen in accupakketten, die verwerkt zijn aan weerszijden van de ‘achterkast’, het gedeelte achteraan de trailer waarin ook de pomp staat opgesteld. Voor dagen dat er te weinig zon is om de melk te laden op puur de opgeslagen zonnestroom, is er ook nog gewoon een stekker aanwezig op de vrachtwagen.