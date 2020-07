Petitie boeren Krimpenerwaard tegen mestregels

Meer dan zestig boeren uit de Krimpenerwaard gaan woensdagavond 15 juli naar het gemeentehuis in Ouderkerk aan den IJssel, waar ze een petitie aanbieden omdat ze alleen nog bij 20 graden of lager dierlijke mest mogen uitrijden.

Dat komt in de zomermaanden neer op de avond en de nachtelijke uren. “Als we ’s nachts moeten uitrijden geeft dat enorme overlast voor de omwonenden hier”, vertelt melkveehouder Floor de Jong (44) uit Stolwijk.

Sleepvoetbemesters

Vorig jaar was het in de zomer overdag slechts zeven dagen koeler, heeft De Jong uitgezocht. “Er wonen hier in de Krimpenerwaard op iedere boer zo’n negen burgers. En dan gaan die straks mauwen over stank en herrie en dan hebben wij het weer gedaan.”

Het gaat de boeren dit keer niet om de eiwitdiscussie in het voer, maar om deze extra eis voor derogatie. De voorwaarde voor de buitentemperatuur geldt voor het gebruik van sleepvoetbemesters op klei- en veengrond. Omdat het uitrijseizoen al ver is gevorderd is 2020 een overgangsjaar.

Het is de achtste keer sinds de ‘hete’ herfst dat De Jong zijn trekker pakt om zijn ongenoegen te uiten.“Even voor de duidelijkheid, we zijn niet boos op de gemeente, we overhandigen een petitie met het verzoek om partij voor ons te kiezen. Dat ze een brief op hoge poten schrijven naar het ministerie van landbouw in Den Haag. ”

Slappe veengrond

De aanvullende eis voor derogatie komt extra hard aan in de Krimpenerwaard. De Jong: “Vanwege de slappe veengrond gebruiken wij hier sleepvoetbemesters, waarmee we de mest op de grond leggen. We injecteren de mest dus niet en gebruiken ook geen zwaardere zodenbemesters.

De Jong: “En dan te bedenken dat we hier in de veenweidegebieden geen probleem hebben met nitraat. En het is niet dat we niks doen. Ik ben 44 jaar en zit al 25 jaar in het vak en in vergelijking met de jaren negentig bemesten we de helft minder. Natuurlijk zijn we er nog niet en moeten we nog meer stappen zetten, maar dit wordt zo wel onwerkbaar. En die boetes zijn niet mals.’

Op de site van RVO.nl staat een boetebedrag van € 7 per kilo te veel bemeste stikstof.