Opnieuw correcties op PlanetProof-eisen voor melk

Melkveehouders die deelnemen aan het programma On the way to PlanetProof voor melk, worden opnieuw minder streng beoordeeld. Ditmaal voor de prestaties gedurende 2019, toen de melkveehouderij opnieuw last had van (regionaal) sterk negatieve omstandigheden.

Correcties zijn toegepast voor de punten stikstofbodemoverschot en voor broeikasgasemissies. Dit heeft het College van Deskundigen Agro/Food Dierlijk van SMK bepaald.

Voor drie regio’s is een correctie toegestaan voor het criterium stikstofbodemoverschot. Voor het westelijk veenweidegebied mag het stikstofbodemoverschot 10 kilo hoger zijn. Hetzelfde geld voor het oostelijk zandgebied. Voor het zuidelijk zand mag het overschot 20 kilo meer zijn. SMK verwijst voor gedetailleerde informatie naar een digitale kaart met postcodegebieden. Voor de broeikasgassen is een landelijke correctie van 70 gram CO 2 -equivalenten per kilo melk toegestaan.

Droogte en temperatuur waren extreem in 2019

Wageningen UR heeft op basis van een analyse van KNMI-weergegevens van de afgelopen veertig jaar geconcludeerd dat 2019 een extreem jaar was ten aanzien van droogte (regionaal) en temperatuur. Ook werd door WUR vastgesteld dat de criteria percentage eiwit van eigen land, blijvend grasland, stikstofbodemoverschot en broeikasgasemissie droogtegevoelig zijn. Verder heeft WUR op basis van de landelijke gegevens van de KringloopWijzer uit 2017, 2018 en 2019 de effecten op deze criteria in beeld gebracht.

De gegevens over 2019 kwamen eind mei 2020 beschikbaar. De uitkomsten van het onderzoek zijn in juni in de Calamiteitencommissie met experts besproken. In week 27 heeft het college besloten om een Calamiteitenregeling vast te stellen. Het college is ervan overtuigd dat dit besluit belangrijk is om melkveehouders voldoende vertrouwen te bieden in het certificatiesysteem en zo de verduurzaming te continueren die On the way to PlanetProof in gang heeft gezet.

De correcties voor 2019 worden in de berekening van de meerjarengemiddelden meegenomen. De calamiteitenregeling geldt voor alle (potentiële) deelnemers aan het On the way to PlanetProof-keurmerk.