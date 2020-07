NVWA: tweede verzamelslag kalveren in werking

De tweede verzamelslag is weer operationeel. Dit maakt verzamelen van kalveren voor handelaren efficiënter.

Verzamelcentra van kalveren mogen hun dieren weer afzenden naar een tweede verzamelcentrum, of van een ander verzamelcentrum kalveren ontvangen. Daarvoor moeten ze zich wel eerst aanmelden bij de NVWA. Een verzamelcentrum dat kalveren aanvoert van een ander verzamelcentrum mag geen kalveren afvoeren naar een volgend verzamelcentrum.

Tweede verzamelslag afgeschaft na MKZ-crisis

Deze zogenoemde tweede verzamelslag is sinds 1 juli dit jaar weer operationeel. Het werd afgeschaft na de MKZ-crisis in 2001. Daardoor gebeurde het vervoeren van jonge kalveren naar verzamelcentra niet efficiënt. Met de nieuwe regeling is het verzamelen beter inzichtelijk geworden, blijven de gezondheidsrisico’s gewaarborgd en is het verzamelen voor de handelaar veel efficiënter uit te voeren.

Voorwaarden

De verzamelplaatsen moeten aan een reeks van voorwaarden voldoen. Als ze daaraan voldoen, komen ze op de lijst van runderverzamelcentra die een eerste en/of tweede verzamelslag van kalveren jonger dan 12 weken mogen uitvoeren. Het verzamelcentrum mag niet eerder kalveren van jonger dan 12 weken verzamelen voor een eerste of tweede verzamelslag als deze ook daadwerkelijk aan de lijst is toegevoegd, zo meldt NVWA.