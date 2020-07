Minder jonge organische stof bij toepassing digestaat

Met de aanvoer van digestaat uit de vergister wordt minder jonge organische stof aangevoerd, dan met drijfmest. De hoeveelheid stabiele organische stof die na één jaar in de bodem achterblijft van beide mestsoorten is gelijk.

Dat blijkt uit de eerste resultaten van een experiment op Goeree-Overflakkee binnen een deelproject van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland, zo meldt LTO.

Experiment met digestaat grasland en akkerbouwgewassen

Op het melkvee- en akkerbouwbedrijf Ras en Zonen wordt sinds 2019 in samenwerking met Wageningen UR geëxperimenteerd met de toepassing van digestaat op grasland en verschillende akkerbouwgewassen. In het vierjarige experiment worden de effecten van drijfmest en vergiste mest op vier percelen vergeleken op de bodembiodiversiteit en de nutriëntenbenutting.

Andere samenstelling bodemleven

Hoewel de hoeveelheid stabiele organische stof dat na één jaar in de bodem achterblijft van beide mestsoorten gelijk is, zorgt een mindere aanvoer van jonge organische stof wel voor een andere samenstelling van het bodemleven. Er is nog geen waarneembaar verschil meetbaar in de hoeveelheid bodemleven en de activiteit daarvan. Ondanks de mindere toevoeging van organische stof is wel duidelijk zichtbaar dat de stikstof vanuit digestaat sneller en eerder vrijkomt voor gewassen dan met drijfmest.

Snelle afrijping en verminderde oogst aardappelen

In een aardappelgewas zou dat kunnen leiden tot een snelle afrijping van het gewas en verminderde oogst. Op dit moment is op de verschillende percelen nog geen verschil in gewastoestand zichtbaar.