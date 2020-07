Milcobel stopt met Vlog en reorganiseert

De Belgische zuivelcoöperatie Milcobel stopt met de productie van Vlog-zuivel.

Het levert niet op wat ervan was verwacht, aldus woordvoerder Eddy Leloup. Milcobel gaat nog meer snijden. Het topmanagement wordt kleiner en 10% goedkoper, terwijl het mes ook in de vaste kosten gaat.

Scheiden melkstromen lastig en duur

Voor de 200 leveranciers van Vlog-melk is het besluit een tegenvaller, meldt het blad Landbouwleven. Ze houden echter nog tot eind september de toeslag van € 1,00 per 100 kilo melk. De melk werd gebruikt in consumentenkaas, maar deze kaas was niet onderscheidend genoeg in de markten waar het bedrijf actief is, stelt Milcobel. Bovendien is het scheiden van melkstromen lastig en duur.

Reorganisatie bij Milcobel

Naast dit besluit kondigt topman Nils van Dam een reorganisatie aan, waarbij drie van de acht topmanagers verdwijnen en 10% op loon wordt bespaard. Het bedrijf wordt ingericht in drie divisies. De vaste kosten moeten dit jaar daarbij met 5% omlaag en volgend jaar met minstens 10%.

Meer samenwerken met strategische partners

Van Dam presenteert zijn plan krap zes weken na zijn aantreden. Hij wil slagen maken bij Milcobel. Door te beginnen met besparen aan de top wil hij ‘het goede voorbeeld geven’, stelt hij. De nieuwe CEO wil het niet alleen bij besparen laten. Hij zoekt nadrukkelijk ook meer samenwerking met strategische partners, zo meldt hij.