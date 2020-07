Melkmachine Centrum Noord failliet verklaard

De Leeuwarder rechtbank heeft Melkmachine Centrum Noord (MCN) in het Friese Drachten dinsdag failliet verklaard.

Dat blijkt uit het faillissementsdossier. Volgens curator Ronald Klarus zijn de opbrengsten te laag om alle kosten te dekken, iets wat waarschijnlijk al een langere tijd speelt. “We hebben vandaag de eerste gesprekken gehad, waaruit blijkt dat MCN de kosten niet meer op kan hoesten. Het inhuren van extra personeel speelt daarin een belangrijke rol. Het ontbreekt MCN aan voldoende geschikt personeel, waardoor het bedrijf duur personeel in moet huren. Daarmee zeg ik overigens niet dat het huidige personeel niet goed is, maar er vooral een tekort aan geschikt personeel is”, aldus Klarus.

Werk MCN gaat voorlopig nog door

Aan werk ontbreekt het niet, en de werkzaamheden gaan deze week nog gewoon door. “Dat is belangrijk omdat er elk moment storingen op kunnen treden bij klanten.” Klarus verwacht op de korte termijn meer te kunnen zeggen over bijvoorbeeld een overname van de werkzaamheden door een ander bedrijf of andere mogelijke oorzaken van het faillissement. Ook is het nog ‘te vers’ om te zeggen wat het voor de circa dertig man personeel van MCN gaat betekenen.

MCN dealer van GEA Farm Technologies

MCN fungeert als een van de grootste dealers van GEA Farm Technologies. Het bedrijf levert onder andere stalinrichtingen, voersystemen en melkinstallaties in de melkveehouderij. Ook is bekend dat het bedrijf geen omzet- en winstcijfers meer deponeerde bij de Kamer van Koophandel (KvK), zo schrijft de Leeuwarder Courant. In 2019 zou het eigen vermogen nog zo’n € 40.000 zijn.

MCN is dertig jaar geleden onder de naam Melkmachine Centrum Friesland opgericht in het Friese Joure. In 1999 is het bedrijf samengevoegd met Terpstra BV uit Dokkum, en nog weer later waren er overnames van nog drie andere bedrijven actief in de melktechniek.