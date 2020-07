Melkaanvoer in juni verder gedaald

De Nederlandse melkaanvoer kwam in juni uit op gemiddeld 38.490 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

In totaal werd in juni 1,154 miljoen ton melk opgehaald bij de Nederlandse melkveehouders. Dat is iets meer dan in dezelfde maand vorig jaar, maar duidelijk minder dan in mei van dit jaar. Dat is niet vreemd, omdat mei een dag meer telt. Als gekeken wordt naar de productie per dag, lag de productie in juni echter ook lager dan in mei. In mei werd namelijk nog 39.150 ton per dag melk opgehaald.

Vetproductie lager

Voor het eerst dit jaar lag de vetproductie onder de 50.000 ton. Het gemiddelde vetgehalte zakte naar 4,27%, wat neerkomt op een vetvolume van zo’n 49.340 ton. Melk bevat in de zomermaanden door de bank genomen minder, dus een daling van de melkvetproductie is niet vreemd. In vergelijking met juni vorig jaar is het vetgehalte nagenoeg gelijk. Toen was dit percentage namelijk 4,26%.