Meer keuze in monovergisters bij Jumpstart

Leden van FrieslandCampina die willen investeren in mestvergisting en deel willen nemen in coöperatie Jumpstart, kunnen voortaan in zee gaan met een derde leverancier van installaties, zo meldt de zuivelreus.

Het gaat om Biogas Plus, een van oorsprong Brabants bedrijf, dat in 2018 in handen is gekomen van de Franse energieleverancier Engie.

Andere partners van Jumpstart zijn het Belgische Biolectric en Host. Ook zij produceren en leveren monovergisters en biogasinstallaties voor het boerenbedrijf.

Investeringsbereidheid groeit

Volgens FrieslandCampina neemt de belangstelling voor monomestvergisting bij melkveehouders toe. Dat komt door verschillende oorzaken, zo stelt het bedrijf: het vertrouwen in de techniek en het verdienmodel groeit, maar ook de discussie rondom stikstof en ammoniakemissies maken veel los.Een Jumpstart-installatie kan er namelijk zorgen voor dat de ammoniakemissie bijna gehalveerd worden. De verwachting blijft nog wel dat er eind dit jaar zo’n dertig Jumpstart-installaties draaien of in aanbouw zijn, maar er komt nog meer belangstelling en investeringsbereidheid, zo meent Jumpstart. De grotere keuzemogelijkheid voor leden en de prestatiegaranties als gevolg van strenge leverancierseisen maken volgens FrieslandCampina de weg vrij voor een grotere toename in nieuwe Jumpstart-installaties.