Ga infectiedruk tegen door ligmelk te beperken

Koeien waarbij tijdens het liggen melk uit de uier vloeit, lopen een hoger risico op een uierinfectie.

‘Uitgelegen melk’ is ook een ideale voedingsbodem voor bacteriën, waardoor de infectiedruk naar de koppel kan toenemen. Dat meldt Royal GD.

Slotgat en tepelkanaal niet volledig afgesloten

De koeien die melk uitliggen, lopen zelf een hoger risico omdat het slotgat en het tepelkanaal niet volledig zijn afgesloten. Mastitis-verwekkende bacteriën kunnen dus mogelijk de uier infecteren. Als andere koeien in deze uitgelegen melk gaan liggen lopen zij ook een hoger risico, omdat bacteriën zich gemakkelijk kunnen vermeerderen in de uitgelegen melk. Dat risico is nog groter als de uitgelegen melk van een koe komt met een (sub)klinische uierontsteking en dus deze melk ook meer ziekteverwekkers zal bevatten. GD adviseert daarom uitgelegen melk snel te verwijderen van de ligplaats en melk lekken zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat kan de veehouder doen?

De veehouder heeft mogelijkheden om melklekken tegen te gaan of (deels) te voorkomen. Melk lekken is vaak direct gerelateerd aan de melksnelheid. Dit is sterk genetisch bepaald. Dochters van stieren die een hoge melksnelheid vererven, hebben een grotere kans op melk lekken. Dus via de fokkerij is er op lange termijn verbetering in aan te brengen. Op de korte termijn moeten lange melkintervallen worden voorkomen om de melkdruk in de uier te verminderen.

Speenbeschadigingen

Melk uitliggen wordt ook gerelateerd aan speenbeschadigingen. Bijvoorbeeld door betrappingen of speenpuntvereelting. Dat kan gerelateerd zijn aan de werking van de melkmachine. Bij koeien met speenpuntvereelting valt op dat deze al vrij kort na het melken melk lekken. Op een robotbedrijf kunnen mislukte aansluitingen een oorzaak zijn van melk lekken. Ook een tekort aan calcium en zink kan de kans op melk lekken vergroten.