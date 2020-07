FrieslandCampina wil kaasfabriek Rijkevoort sluiten

FrieslandCampina wil per 1 oktober de fabriek in Rijkevoort sluiten. Alle 86 arbeidsplaatsen komen te vervallen.

In de fabriek, met een capaciteit van 250 miljoen kilo melk, wordt vooral foliekaas geproduceerd.

Tweede keer dat FrieslandCampina Rijkevoort wil sluiten

Het is de tweede keer dat FrieslandCampina de fabriek dicht wil doen. in 2015 werd sluiting per najaar 2017 bekend gemaakt. Begin 2018 werd dit teruggedraaid, toen de fabriek al stil lag en het personeel weg was.

Het was voortschrijdend inzicht, zo werd gemeld. De ligging van Rijkevoort, de verwachte capaciteitsbehoefte in de kaasproductie en een kostenafweging pleitten voor open houden. Ook paste het in het verhaal dat FrieslandCampina weer wilde ‘winnen met kaas’, zo werd gezegd.

Het huidige besluit is genomen op grond van de productiecapaciteit in relatie tot nieuwe inzichten in de melkvolumeontwikkelingen, zo heet het.