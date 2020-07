Flinke verhoging prijsindex GDT-veiling

De prijs ging veel sterker omhoog dan voorafgaand aan de veiling werd verwacht.

Marktkenners hadden voorafgaande aan de Global Dairy Trade van dinsdag 7 juli een verhoging van de prijsindex verwacht rond 1,4%. Echter, fiks hogere opbrengsten op deze internetveiling voor zuivel van concern Fonterra zorgden voor 8,3% stijging van de index, maatgevend voor de prijsontwikkeling van het totaal verkochte volume. De index ging van 919 naar 996 punten.

Vollemelkpoeder trekt de kar

Het was net als bij de vorige sessie op 16 juni vollemelkpoeder dat de kar trok. De opbrengst was nu met $ 3.208 per ton liefst 14% hoger. Vollemelkpoeder maakte bijna meer dan 60% van het totaal verkochte volume van 25.700 ton aan zuivel uit. Mager melkpoeder steeg 3,5% in prijs, het bracht $ 2.694 per ton op. Alleen boterolie viel een fractie in prijs terug, te weten -0,2% en bracht $ 3.981 op. Boter haalde een prijs van $ 3.717 wat een stijging met 3% inhield.

Aan het evenement namen ditmaal 174 kopers deel, waarvan er 109 tot transacties kwamen. Ze hadden er 17 biedronden voor nodig.