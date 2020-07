Europarlementariërs willen alsnog steun voor kalversector

Europarlementariërs Bert-Jan Ruissen (SGP) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) willen alsnog dat kalverhouders steun krijgen in verband met de coronacrisis.

Samen met andere Europarlementariërs roepen ze de Europese Commissie op om hun eerdere besluit om deze sector geen steun te geven, te herzien. “Brussel geeft wel steun aan andere sectoren, zoals rundvlees. Wij zien geen reden om kalfsvlees uit te zonderen”, zegt Bert-Jan Ruissen (SGP). “De noodzaak is er, het geld is er en de regeling is er.”

‘Foute inschatting’

Met name door de horecasluitingen kampt de kalfsvleessector met gekelderde prijzen en een verstoorde markt. “De Europese Commissie heeft een foute inschatting gemaakt, maar beschikt aantoonbaar over budget en de juridische mogelijkheid voor steun aan de door horecasluiting zwaar getroffen kalfsvleessector. Het is nu de hoogste tijd, anders wordt er onherstelbare blijvende schade aan de kalverhouderij en daarmee aan de zuivelketen in Europa toegebracht”, vindt CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik.

Uniek

De politici hebben schriftelijke vragen gesteld aan de Commissie. De vragen werden mede ingediend namens tien andere politici. Het is vrij uniek dat zoveel politici uit meerdere landen en fracties de vragen mede-ondertekenen.