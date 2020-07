Elf leden FrieslandCampina gebruiken vertrekregeling

Zuivelonderneming FrieslandCampina ziet elf leden gebruikmaken van vertrekregeling.

FrieslandCampina heeft afgelopen jaar elf melkveehouders zien vertrekken die gebruikmaakten van de zogenoemde vertrekregeling. Dat meldt de stichting Dutch Milk Foundation (DMF). In totaal staat de teller nu op 398. De grootste groep, 230 leden-veehouders, maakte tussen 1 juli 2018 en 1 juli 2019 van de vertrekregeling gebruik.

Fusie tussen Friesland Foods en Campina De fusie tussen Friesland Foods en Campina is destijds goedgekeurd onder voorwaarden dat 1,2 miljard kilo boerderijmelk ter beschikking van derden komt. Een van de maatregelen om dit doel te bereiken is de vertrekregeling. Leden-melkveehouders van FrieslandCampina die overstappen naar een andere koper van boerderijmelk in Nederland komen in aanmerking voor een vertrekpremie van € 5 per 100 kilo melk, waarbij de levering in het voorafgaande kalenderjaar als referentie geldt.

458 miljoen kilo melk

In de periode 1 juli 2019 tot 1 juli 2020 heeft DMF 12 aanvragen voor de vertrekpremie behandeld, waarvan er 11 werden toegewezen en 1 afgewezen. Van de in de afgelopen 11 jaar 419 behandelde aanvragen werden er 398 toegewezen en 21 afgewezen of door de aanvrager ingetrokken. Met de toegekende vertrekpremie is 458 miljoen kilo melk gemoeid, hetgeen overeenkomt met 38% van de totaal beschikbare hoeveelheid.

Regeling Beschikbaarstelling Melk

Naast de vertrekregeling bestaat ook de Regeling Beschikbaarstelling Melk. DMF geeft als onafhankelijke partij uitvoering aan beide regelingen. De Regeling Beschikbaarstelling Melk voorziet in de levering door FrieslandCampina van boerderijmelk aan de twee, in het kader van de fusie, verkochte bedrijven in Nijkerk en Bleskensgraaf, en aan derden die melk verwerken tot consumptiemelk of Nederlandse natuurkaas. Voor deze regeling is alleen nog melk beschikbaar voor levering aan de twee verkochte bedrijven. De volumes melk van de FrieslandCampina-leden die gebruikmaken van de vertrekregeling, worden verrekend met de volumes die gereserveerd zijn voor de verkochte bedrijven.