Eko Holland verhoogt, Bel Leerdammer verlaagt prijs

EKO Holland Melk op Maat verwacht in juli 20 cent per 100 kilo melk meer te betalen aan haar leden. Leveraniers van Bel Leerdammer ontvangen over juni 53 cent per 100 kilo minder melkgeld.

Eko Holland Melk op Maat verwacht haar leden in juli een biologische melkprijs van € 49,20 per 100 kilo te betalen. Dat heeft de leverancierscoöperatie bekendgemaakt. Voor bio-dynamische melk rekent Eko Holland op een melkprijs van € 55,55 per 100 kilo. Het gaat om melkprijzen exclusief btw bij een jaarleverantie van 500.000 kilo melk met 4,41% vet en 3,47% eiwit. De prijs is inclusief de kwaliteits- en kwantiteitstoeslagen, exclusief eventuele programmatoeslagen en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL.

Bio-melkprijs FrieslandCampina ook omhoog

De biologische garantieprijs van FrieslandCampina staat voor juli op € 47,74 per 100 kilo. FrieslandCampina verhoogde de melkprijs met € 2 ten opzichte van een maand eerder. In de stijging zat een opwaartse correctie verwerkt van 60 cent als gevolg van eerder te laag ingeschatte uitbetaalprijzen bij de concurrentie. Bovenop de garantieprijs volgt een jaarlijkse uitbetaling van de prestatietoeslag. FrieslandCampina noemde de biologische zuivelmarkt vrij stabiel.

Verlaging melkprijs Bel Leerdammer

Leveraniers van Bel Leerdammer ontvangen over juni 53 cent per 100 kilo minder melkgeld. De basisprijs is vastgesteld om € 31,98 per 100 kilo.

Dit is de kale melkprijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. Genoemde prijs is uitgerekend bij de nieuwe Nederlandse standaardgehaltes van 4,42% vet en 3,57% eiwit. Bel zelf hanteert nog de oude Nederlandse standaardgehaltes van 4,41% vet en 3,47% eiwit. Bovenop de genoemd basisprijs kunnen € 3,85 per 100 kilo extra ontvangen voor weidegang en Vlog.

Extra 25 cent toeslag op Vlog

Bel Leerdammer keert aan leveranciers die deelnemen aan de Vlog-stroom een extra markttoeslag uit van 25 cent per 100 kilo. Dit bedrag komt bovenop de € 1,00 toeslag die doorgaans voor Vlog wordt gegeven. Bel Leerdammer heeft echter een inhaalslag te maken. De eerste poging om een Vlog-stroom op te zetten, mislukte.