Eko Holland tegen acties bij supermarkten

Als er slechte contracten met supers zijn, ligt dat volgens Eko Holland aan de zuivelverwerkers zelf.

Eko Holland kan zich niet vinden in de acties van collega-boeren bij de diverse supermarktketens. “Wij distantiëren ons nadrukkelijk van deze acties”, zegt voorzitter van de leverancierscoöperatie René Cruijsen. In de afgelopen dagen werden meerdere distributiecentra van supermarktketens tijdelijk geblokkeerd.

Cruijsen vindt dat collega-boeren met acties bij de supers aan het verkeerde adres zijn. “Onze ervaring is dat er prima met deze partijen valt te praten.” Eko Holland levert onder meer de biologische melk voor het private label van Albert Heijn en is meer dan tevreden over gemaakte afspraken. “We ontvangen zelfs een vakantietoeslag van 0,4 cent per kilo melk”, legt de voorzitter uit. Als er in Nederland slechte contracten met supermarkten worden gesloten, ligt dat volgens Cruijsen aan de coöperaties en zuivelverwerkers zelf.

Behoefte aan een stip op de horizon is groot

Wat betreft de regelgeving moeten boeren volgens hem toch echt als eerste bij de politiek zijn. Ook zuivelondernemingen en de eigen sectororganisaties komen volgens Cruijsen telkens met nieuwe regels. Ook voor Eko Holland is het wat dat betreft genoeg. Cruijsen, die zelf al 40 jaar boer is, begrijpt goed dat collega’s het zat zijn. “Er zijn teveel, slechte, regels en er komen alleen maar meer regels bij.” De behoeft aan een duidelijke visie en een stip op de horizon is groot. Demonstreren is volgens hem prima maar dan zonder geweld en bij de juiste partij. Eko Holland telt 220 biologische leden-melkveehouders.