Cono houdt voorschotprijs juni gelijk

Cono Kaasmakers houdt de voorschotprijs voor juni gelijk.

De kale melkprijs blijft € 33,34 per 100 kilo, de prijs inclusief alle toeslagen (zoals geldt voor de meeste Cono-leden) komt op € 37,84 per 100 kilo.

Met toeslagen hoge melkprijs bij Cono

Gemiddeld tot en met juni betaalt Cono een kale voorschotprijs van € 34,25. Daarmee zit de Noord-Hollandse coöperatie qua basisprijs nog steeds in de voorhoede, maar niet aan de top. Aan toeslagen kunnen Cono-leden echter nog tot € 4,50 per 100 kilo bijplussen. Dat maakt het beeld heel anders. Komt er nog een nabetaling bij, dan is Cono nog altijd de coöperatie die de hoogste melkprijs uitbetaalt.

DeltaMilk betaalt wellicht hogere melkprijs

Mogelijk dat alleen een beperkte groep leden van DeltaMilk een hogere melkprijs ontvangt. Dit is dan dankzij hun deelname aan het Albert Heijn-programma van A-ware.