Bestuur RFC en Natuurmonumenten bespreken ergernissen

FrieslandCampina en de vereniging Natuurmonumenten blijven partners, maar willen voortaan nog beter naar elkaar luisteren en proberen beter rekening te houden met elkaars gevoeligheden.

Dit is de uitkomst van een gesprek dat de bestuurders Hans Hettinga en Sandra Addink vorige week hadden met een delegatie van Natuurmonumenten, zo meldt de coöperatie aan de leden. Bij het gesprek waren ook directieleden van FrieslandCampina aanwezig.

Tegen de landbouw

De twee coöperatiebestuurders begonnen volgens hen met het uitspreken van een reeks ergernissen bij de leden. “Als bestuur begrijpen en waarderen wij het commerciële belang van de samenwerking voor het merk Campina, maar zijn we ook sceptisch. Het lijkt alsof Natuurmonumenten tegen de landbouw is en dat wil je niet van een partner. Ook in discussies op Melkweb zien we het wantrouwen en de zorgen over de samenwerking terug. De communicatie over de landbouw lijkt soms eenzijdig.”

Beter letten op gevoeligheden

Volgens Hettinga en Addink is goed naar hun verhaal geluisterd. Natuurmonumenten gaf aan dat de organisatie sinds de samenwerking al voorzichtiger is geworden, maar wil proberen nog beter te letten op gevoeligheden. De zuivelonderneming zal in september aan het bestuur rapporteren over zowel de voortgang bij de commerciële samenwerking als inzake de aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie van de samenwerking. In een aparte brief aan de leden van FrieslandCampina zet directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten zijn positie ten opzichte van de melkveehouderij ook nog eens omstandig uiteen. Hij vindt de samenwerking belangrijk en ziet met name het traject van ‘On the way to Planet Proof’ als een belangrijke stap vooruit.