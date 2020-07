Agractie: 5 cent meer per liter zuivel in super

Boerenactieorganisatie Agractie wil dat supermarkten de prijs van zuivel met 5 cent per liter verhogen.

Voorman Bart Kemp heeft een open brief geschreven met deze oproep aan Marc Jansen, directeur van supermarktkoepel Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL).

Kemp schrijft dat hij zich bewust is van het feit dat maar een deel van de melkstroom in Nederlandse supermarkten wordt verkocht. Het overgrote deel van de Nederlandse zuivelproductie wordt volgens Agractie in nabije buurlanden verkocht. Agractie ziet graag dat Nederlandse supermarkten het voorbeeld van de Duitse Aldi volgt en consumenten 5 cent meer gaat vragen.

Verduurzaming melkveehouderij

Agractie doet nadrukkelijk een beroep op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van supermarkten in de voedselketen. ‘Wij vragen u met klem deze verhoging op korte termijn nader uit te werken en binnen 7 dagen te reageren.’

In vervolg hierop kunnen boeren, overheid en andere ketenpartners in gesprek over verder verduurzaming van de melkveehouderij en andere agrarische sectoren. De open brief is tevens geadresseerd aan alle supermarktketens, horeca en andere ketenpartijen.

Deze week zijn verschillende supermarktdistributiecentra doelwit geweest van boerenacties. Zoals vandaag bij een bevoorradingslocatie van Albert Heijn in Zwolle.