AH-stroom A-ware plust met € 1

De Albert Heijn-melkstroom van Royal A-ware levert in juli € 37,24 per 100 kilo op.

Dit komt door de verhoging van de AH-toeslag per 1 juli van € 3 naar € 4 per 100 kilo. De gewone melkprijs blijft stabiel. Melk zonder enige toeslag brengt € 31,44 op. Aan toeslagen voor weidegang en duurzaamheid is tot € 1,75 bij te verdienen. Hierbij is het voor alle prijzen zo dat ze gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL.

Biologische melkprijs

De biologische melkprijs van A-ware gaat met € 2,50 per 100 kilo omhoog naar € 50,11 per 100 kilo. Dat een groot verschil met Arla, waar tot tot € 45,13 kan worden gebeurd. Bij FrieslandCampina bedraagt de biologische melkprijs € 47,74. Koploper Vreugdenhil heeft nog geen juli-prijs, maar betaalt over juni € 50,36 per 100 kilo. Eko Holland betaalt over juni € 49.