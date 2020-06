Vreugdenhil verlaagt melkprijs mei met 71 cent

Maximaal kan nog een melkprijs worden behaald van € 34,16 per 100 kilo.

Vreugdenhil Dairy Foods verlaagt de melkprijs voor de maand mei met 71 cent naar een basisprijs van € 32,06 per 100 kilo. Maximaal kan nog een melkprijs worden behaald van € 34,16 per 100 kilo.

Sterk gedaalde zuivelprijzen

Dit zijn de prijzen bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo, exclusief btw en na aftrek van 5 cent voor ZuivelNL. De verlaging is het gevolg van de sterk gedaalde zuivelprijzen in de voorbije maanden. Tot en met mei betaalt Vreugdenhil gemiddeld nog steeds een basisprijs van € 35,08 per 100 kilo.

Ook biologische melkprijs Vreugdenhil verlaagd

Ook de biologische melkprijs over mei wordt verlaagd. Deze gaat met € 2,03 onderuit naar € 50,36 per 100 kilo. Dat is nog steeds ruim boven de prijzen van andere verwerkers. De vergelijkbare prijs van EkoHolland staat op € 49,00 per 100 kilo.