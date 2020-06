Steun kalverhouders gebaseerd op tuinbouwmaatregel

LTO Nederland diende vorige week bij het ministerie van Landbouw een voorstel in voor steunmaatregelen voor de vleeskalversector.

Het plan is gebaseerd op de steunregeling voor de sierteelt en tuinbouw waarbij bedrijven met meer dan 30% omzetverlies of verlies van brutowinst 70% van de extra schade gecompenseerd krijgen. Later deze week hoopt de LTO-vakgroep Kalverhouderij een reactie te krijgen van het ministerie.

We weten dat het een lastig verhaal is

Ondanks de hoop op een regeling is vakgroepvoorzitter Wim Thus enigszins somber over de voortgang: “We hebben de afgelopen weken meerdere ideeën voorgelegd maar eigenlijk wordt er nergens op doorgebouwd. We weten dat het een lastig verhaal is en dat er vanuit de Tweede Kamer wordt aangegeven dat de sterke partijen als slachterijen en integraties meer moeten doen. Maar ook die partijen zitten in zwaar weer. We hopen eind van de week meer te weten. Wordt het ‘nee’ dan is het zo, maar dan willen we ook de redenen vernemen waarom deze zelfstandige ondernemers niet worden geholpen.”