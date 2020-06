RFC wil misverstanden Natuurmonumenten opruimen

Een delegatie van Natuurmonumenten gaat binnenkort in gesprek met een groep ledenraadsleden en het bestuur van FrieslandCampina om misverstanden uit de weg te ruimen.

Dit bevestigt FrieslandCampina. Aanleiding is commotie bij veel leden van de coöperatie over een recent rapport in opdracht van Natuurmonumenten over bestrijdingsmiddelen in een viertal Drentse natuurgebieden.

De landbouw werd als hoofdschuldige aangemerkt, hoewel duidelijk is dat ook schadelijke residuen van het wegverkeer en middelen voor humaan gebruik (bijvoorbeeld van Deet, tegen muggen) werden gevonden. Bovendien was het een beperkt onderzoek, waarbij ook veel stoffen niet zijn onderzocht.

Kritische reacties

Het rapport en de berichtgeving erover maakten veel kritische reacties los bij leden van FrieslandCampina. Velen daarvan staan toch al kritisch tegenover de samenwerking met Natuurmonumenten. Volgens een reactie op Melkweb voelt die samenwerking ‘net als samenwerken met de nieuwe vriend van je ex,’ kortom, lastig. Ook doorgaans loyale bestuursleden, zoals melkveehoudster Toos van Soest-Vernooij, uiten zich kritisch. FrieslandCampina voelt zich in een lastig parket: “Als de samenwerking wordt stopgezet, kost ons dat niet alleen krediet bij consumenten en in onze reputatie, maar ook in contacten met de overheid en met andere ngo’s. Dit komt voort uit de evaluatie van de samenwerking die in maart is uitgevoerd”, zo wordt geschreven.