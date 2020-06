Provimi brengt actuele hittestress koeien in beeld

Provimi geeft via internet inzicht in de actuele hittestress bij koeien.

De mate van hittestress wordt bepaald door temperatuur en luchtvochtigheid en uitgedrukt in THI. In de speciaal daarvoor ingerichte pagina deelt Provimi Nederland op in drie regio’s – noord, midden en zuid – en geeft de situatie per uur weer. Ook is de situatie van de afgelopen 24 uur en afgelopen week te vinden.

Goed ventileren tegen hittestress

Voor de metingen zijn temperatuur- en luchtvochtigheidsmeters verspreid door heel Nederland in de stallen geplaatst. Provimi adviseert goed te ventileren. Met mechanische ventilatoren wordt de lucht in de stal koeler en daalt de luchtvochtigheid.

Ook kan er worden gekozen om, in combinatie met ventilatoren, sprinklers op te hangen. Provimi heeft ook speciale voedermiddelen die de koeien kunnen ondersteunen.