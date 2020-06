Opslagregeling voor zuivel en vlees amper meer benut

Zuivelbedrijven melden amper meer kaas, boter of mageremelkpoeder aan voor opslag bij de Europese Commissie.

De markt is weer zo veel aangetrokken, dat er de laatste weken nauwelijks meer product wordt aangemeld, zo blijkt.

Opslag van kaas

Bij kaas is nu 43% van het totaal beschikbare volume (100.000 ton) aangemeld voor opslag en is slechts 12% geaccepteerd. In deze regeling voor de opslag van kaas zijn per land ook deelquota ingesteld, maar zelfs Italië heeft nu het quotum nog niet benut. Dit is anders dan eerder werd gemeld op gezag van informatie uit lidstaten.

Opslag van boter

Voor de opslag van boter is 50.000 ton aangemeld, waarvan tot nu toe slechts 6.400 ton is gecontracteerd door de EU. Ook dit is veel minder dan verwacht. Het grootste individuele volume (17.600 ton) is aangemeld door Nederland, maar begin deze week was nog 0 ton gecontracteerd. Veel bedrijven gebruiken de opslagregeling als goedkope optie om boter opzij te leggen voor de winter.

Mageremelkpoeder

Mageremelkpoeder is in nog kleinere volumes aangemeld voor opslag: in totaal 11.200 ton, waarvan 1.450 ton is gecontracteerd.

Rundvlees, lams- en geitenvlees

De regelingen voor rundvlees en voor lams- en geitenvlees lijken tot nog toe amper te worden gebruikt.

Openstaande interventieregeling

Van de ook openstaande interventieregeling is helemaal weinig gebruik gemaakt. Alleen in Tsjechië is 115 ton mageremelkpoeder overgenomen door de Europese Commissie. Dit is gedaan tegen een vaste prijs van € 1.698 per ton. De marktprijs ligt momenteel al weer rond de € 2.100 per ton voor dit product.