OM eist stillegging en geldboete bij twee veehouders

Het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Leeuwarden heeft een voorwaardelijke stillegging en een geldboete geëist tegen twee veehouders.

Het gaat om een 66-jarige rundveehoudster uit Leeuwarden (Frl.) en een 59-jarige rundveehouder uit de gemeente Coevorden (Dr.). Het OM verwijt beide veehouders het onthouden van de juiste zorg aan het vee.

Verwijt

Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat de honderd runderen van de Friese rundveehoudster niet over schone en droge ligplaatsen konden beschikken. De stallen waren ‘vervuild met urine en mest’ en een aantal stuks vee beschikte niet over gezond voer.

Ook de honderd stuks rundvee van de Drentse veehouder zouden niet kunnen beschikken over schone en droge ligtplaatsen, volgens de NVWA. Ook was veel voer beschimmeld en verrot en kon een aantal dieren niet over voldoende en geschikt voer beschikken, waardoor ze vermagerd zijn. De NVWA heeft tweemaal tientallen beesten afgevoerd na het toepassan van bestuursdwang. Dit ingrijpen heeft ertoe geleid dat de veehouder zijn bedrijf nu anders ingericht heeft, met dertig stuks vleesrunderen.

Strafeis

“Dieren op een boerenbedrijf zijn afhankelijk van mensen. Die hebben zich te houden aan de regels die gesteld zijn voor het houden dieren. De dieren zijn dus niet onbeschermd,” zei de officier op zitting. De officier heeft laten meewegen dat de 66-jarige veehoudster inmiddels hulp heeft ingehuurd om haar te helpen bij de verzorging van de dieren, maar wil het belang van dierenwelzijn niet verliezen. Daarom eist de officier een geldboete van € 5.000 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Ook eist hij een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf gedurende één jaar met een proeftijd van drie jaar. Tegen de 59-jarige rundveehouder eist de officier een geldboete van € 2.500 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook eist hij een voorwaardelijke stillegging van het bedrijf gedurende een half jaar met een proeftijd van twee jaren.