‘NRM vooralsnog gewoon in Zwolle’

De NRM, die gepland staat voor 2021, vindt vooralsnog gewoon plaats in Zwolle.

Dat zegt Jos Buiting namens de NRM. Recent werd bekend dat de IJsselhallen binnen enkele jaren gesloten zullen worden om plaats te maken voor woningbouw. “We wisten dat we niet eeuwig in de IJsselhallen zouden kunnen blijven”, zegt Buiting. “Net als de veemarkthallen in Utrecht, waar vanaf de start van de NRM het nationale koeienfestijn werd gehouden, liggen ook de IJsselhallen in het centrum van de stad en zijn daardoor uitermate geschikt voor woningbouw.”

Locatie in 2023

Of de editie van 2023 ook in Zwolle zal zijn hangt af van de gemeente Zwolle. “De IJsselhallen zijn dan niet meer beschikbaar, maar er wordt gesproken over een nieuwe bouwlocatie voor evenementen buiten de ring van Zwolle. Als die beschikbaar is in 2023, zullen we zeker kijken naar de mogelijkheden van die nieuwe locatie.” Als alternatieven worden de Brabanthallen in Den Bosch genoemd en de Evenementenhal in Hardenberg. Die zijn beide echter veel minder centraal dan Zwolle.