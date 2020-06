Milcobel houdt voorschotprijs mei gelijk

Milcobel houdt de voorschotprijs voor mei gelijk, vergeleken met april.

Dit houdt in dat deze prijs blijft staan op € 30,42 per 100 kilo. Deze prijs is exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo en na aftrek van 5 cent per 100 kilo voor ZuivelNL.

Een beperkte groep leden die VLOG-melk levert en weidegang toepast, ontvangt € 1,50 per 100 kilo extra.

Voorschotprijs gemiddeld € 32,52

Gemiddeld tot en met mei betaalt Milcobel een voorschotprijs van € 32,52 per 100 kilo. Met dit laatste cijfer scoort Milcobel qua basisprijs niet als laagste, maar over april en mei is het wel de ‘laagste betaler’ in Nederland.

De onderneming ziet zich relatief hard getroffen door de effecten van de coronacrisis.