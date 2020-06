Melkstroom met plus lonend voor melkveehouder

Meedoen aan een melkstroom waar een plus voor wordt betaald, is per saldo lonend voor melkveehouders.

Melkveehouders die meedoen aan een melkstroom waarvoor een plus wordt betaald, zien daar in meerderheid ook een financiële plus voor terugkomen. Het duidelijkst is dat bij biologische melk, Planet Proof en de Albert Heijn-stroom van A-ware. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van LTO melkveehouderij.

Twijfels bij extra opbrengst weidegang

De meerderheid van de ondervraagde boeren vindt deelname aan weidegang per saldo ook lonend, maar een flinke minderheid (45%) heeft twijfels. Er zijn echter ook andere dan puur financiële afwegingen om toch weidegang toe te passen. Al is deelname aan de melkstromen meestal aantrekkelijk, zorgen zijn er over de duur van de plus-overeenkomsten.

Het melkstromenonderzoek is dit jaar voor het eerst uitgevoerd en vooralsnog onder een beperkte groep van krap tachtig veehouders. LTO hoopt volgend jaar een verdere verdieping te geven aan dit onderzoek.

Nederlands melkprijs bij hoogste in Europa

Uit de traditionele melkprijsvergelijking van LTO en ZuivelNL komt naar voren dat de Nederlandse melkprijs vorig jaar opnieuw tot de hoogste in Europa behoorde. De melkprijs van FrieslandCampina werd berekend op € 36,49 per 100 kilo, bij een Europees gemiddelde van 34,06 per 100 kilo. Na Nederland waren de melkprijzen het hoogst in Frankrijk.

De allerhoogste melkprijs werd betaald door het Italiaanse Granorolo met € 39,24 per 100 kilo, maar Granorolo staat niet, zoals FrieslandCampina, voor het grootste deel van de Italiaanse melkveehouderij. Uiteindelijk was 2019 een stabiel melkprijsjaar, met een gemiddelde prijs die bijna gelijk was aan die in 2018, aldus onderzoeker Willem Koops van ZuivelNL