Meetbaar verschil tussen bio- en gangbare melk

Biologische en gangbare melk hebben meetbaar van elkaar verschillende eigenschappen en kunnen dus ook met behulp van testmethodes van elkaar worden onderscheiden. Vooral het type voer is bepalend.

Dit concludeert promovendus Ningjing Liu van Wageningen University & Research. Hij verdedigt woensdag zijn proefschrift over dit onderzoek. Het onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van vetzuren en vluchtige stoffen van biologische en reguliere melk verschillend is.

Seizoenswisselingen

Beide melksoorten veranderen qua samenstelling ook met de wisseling van seizoenen, maar daarbij blijven er toch steeds verschillen bestaan tussen gangbare en biologische melk. Het is wel zo dat (gangbare) weidemelk in de winter het meest ‘regulier’ is, terwijl het in de zomer qua samenstelling meer lijkt op biologische melk. Uiteindelijk zijn de verschillen tussen bio- en reguliere melk vooral terug te voeren op het type voer dat de koeien krijgen.