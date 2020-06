KoeMonitor wacht juridische hordeloop

Het KoeMonitor-systeem dat de diergezondheid, dierenwelzijn en voedselveiligheid in de melkveehouderij moet borgen, wacht een juridische hordeloop.

Dit zal leiden tot aanpassingen van het systeem, maar kan ook levensbedreigend zijn en het einde ervan betekenen. Dit blijkt uit onderzoek van Boerderij en gesprekken met betrokkenen.

KoeMonitor is in maart 2019 door ZuivelNL gepresenteerd als het nieuwe toezichts- en controlesysteem voor de melkveehouderij. Dat zou nodig zijn om te voldoen aan Europese verordeningen, nationale wetgeving en bovenwettelijke eisen van zuivelondernemingen. De officiële toezichthouders zoals NVWA, COKZ en SGD (dierenartsen) betwisten deze laatste claim. Mededingingsautoriteit ACM kan niet zeggen of het systeem de vrije markt niet verstoort. De ACM weet van KoeMonitor als systeem, maar heeft het niet bestudeerd, vooral omdat het tot nog toe geen klachten heeft binnengekregen, zo wordt gemeld.

Het wettelijke en het bovenwettelijke toezicht

Verder zijn er vragen over het eigendom van de data die boeren afgeven en over de veiligheid van de data bij diverse beheerders. Groepen boeren bereiden daar rechtszaken over voor, maar willen hier nog niet officieel mee naar buiten treden. Voor de korte termijn is van belang dat de partijen die het wettelijke toezicht op de uitvoering van de EU-hygiënerichtlijn in de Nederlandse melkveehouderij en zuivel verzorgen, de laatste hand leggen aan aanvullende protocollen. Deze zijn nodig bevonden om duidelijk te maken waar de grenzen liggen tussen het wettelijke en het bovenwettelijke toezicht.

Groepen boeren bereiden daar rechtszaken over voor, maar willen hier nog niet officieel mee naar buiten treden

In KoeMonitor worden wettelijk en bovenwettelijk toezicht gecombineerd en/of vermengd. De NVWA en de gedelegeerde toezichthouders COKZ (zuivel) en Stichting Geborgde Dierenartsen (SGD) zien dit als verwarrend en zijn nu bezig om duidelijkheid te scheppen. Eind juni/begin juli wordt de zuivelsector geïnformeerd over de definitieve inhoud van deze protocollen. Daarna is het aan de sector om invulling te geven aan deze nieuwe voorwaarden.

Gevoeligheid

Vanwege de gevoeligheid van de materie in kringen van betrokken bestuurders en mensen die werken aan het systeem, wil tot nu toe bijna niemand openlijk commentaar geven op de zaken die spelen. KoeMonitor is in rap tempo door de zuivel ontwikkeld en naar voren geschoven als opvolger van diverse oudere monitoringssystemen, zoals CDM en KoeKompas. In maart 2019, bij de officiële presentatie, werd het nog gepresenteerd als vrijwillig, per begin 2020 is deelname voor boeren bij de meeste zuivelverwerkers verplicht geworden.