JOZ claimt 80% reductie met nieuwe stikstofkraker

Na een testfase van bijna twee jaar wil JOZ eind juli een innovatieve stikstofkraker presenteren. JOZ heeft hoge verwachtingen van de stikstofkraker, zo zegt CEO Arend Kuperus.

“Met deze circulaire oplossing krijgen boeren hun vrijheid terug.” Kuperus stelt dat de machine tot 80% stikstof uit de mest haalt. In grote lijnen werkt de stikstofkraker als volgt. De mest wordt gescheiden in een dikke en een dunne fractie. De dikke fractie kan als biobedding de ligboxen in. De dunne fractie gaat door de stikstofkraker. Door middel van verdamping wordt ammoniak uit de meststof onttrokken.

“Er blijft een vloeibare stof over, vergelijkbaar met kas. We verwerken organische stof tot een mineralensoort”, aldus Kuperus, die stelt dat veehouders met een stikstofkraker minder kunstmest nodig hebben.

Groeiende melkveebedrijven

Het principe van de stikstofkraker van JOZ is goedgekeurd door RVO.nl, maar nog niet officieel erkend door het ministerie van LNV. “Daar is het wachten op”, aldus Kuperus, die verwacht dat dit over niet al te lange tijd rond is. JOZ richt zich met de stikstofkraker op melkveebedrijven die inzetten op verdere groei. De machine is gebouwd voor bedrijven met een omvang tot 350 melkkoeien. De kosten van de stikstofkraker komen uit op zo’n € 150.000. Een handvol melkveebedrijven heeft inmiddels interesse getoond in de stikstofkraker van JOZ. “We hebben de eerste Nederlandse en Duitse aanvragen binnen”, aldus Kuperus.

Circular Farming als centrale thema

De stikstofkraker sluit aan op de nieuwe bedrijfsfilosofie van JOZ, zo vertelt Kuperus. “We hebben ons 75 jaar lang gericht op het verplaatsen van mest. Met deze machine bieden we niet alleen een circulaire oplossing, maar voegen we ook waarde toe in de keten van Circular Farming.” JOZ heeft Circular Farming tot het centrale thema gemaakt voor de lancering van in totaal zes nieuwe producten in 2020.