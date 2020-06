Gros dient KringloopWijzer op tijd in

97% van de melkveehouders dient de KringloopWijzer op tijd in.

Van de melkveebedrijven die de KringloopWijzer moeten indienen heeft de overgrote meerderheid dat op tijd gedaan. ZuivelNL meldt in haar nieuwsbrief dat op 15 mei 2020 in totaal 14.594 melkveehouders de KringloopWijzer 2019 hadden ingediend. Dat is 97% van alle melkveebedrijven.

Nog een kleine 500 bedrijven moeten de KringloopWijzer indienen. Zij hebben inmiddels een brief ontvangen met de mededeling dat zij, binnen de in het kwaliteitssysteem van hun zuivelonderneming gestelde hersteltermijn, alsnog aan de verplichting moeten voldoen. Deze veehouders worden ondersteund bij het indienen van de KringloopWijzer door NZO, LTO, Nevedi en VLB.

Centrale Database KringloopWijzer

Het invullen van de KringloopWijzer gaat via de Centrale Database KringloopWijzer. Een flink aantal gegevens kunnen automatisch worden ingelezen. Daarvoor moet de veehouder een machtiging afgeven. Het gaat dan om dier-, mest- en perceelgegevens, naam van voerleverancier en zuivelonderneming of gegevens die beschikbaar komen via kuilanalyses. Ruim 90% van de melkveehouders heeft alle machtigingen benut bij het invullen van de KringloopWijzer 2019. Als de KringloopWijzer volledig is ingevuld en ingediend, wordt de zuivelonderneming hierover automatisch geïnformeerd. Veehouders blijven wel zelf, als eigenaar van de data, verantwoordelijk voor het machtigen van dataleveranciers en het controleren van de volledigheid en juistheid van alle invoergegevens.

Duurzaamheidsprogramma’s zuivelbedrijven

Ook kunnen melkveehouders een adviesorganisatie en zuivelonderneming machtigen voor het gebruik van uitkomsten van de KringloopWijzer. Dat maakt het mogelijk om de milieuprestaties in studieclubverband onderling te vergelijken. Daarnaast kan de informatie gebruikt worden voor de duurzaamheids- en kwaliteitsprogramma’s van de zuivelonderneming.