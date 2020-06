Groeiend onbegrip over uitblijven steun kalversector

Het uitsluiten van de kalfsvleessector uit de Europese coronasteunregeling leidt tot steeds meer onbegrip.

Het onbegrip over de uitsluiting van de kalfsvleessector uit de Europese corona-steunregeling groeit, nu steeds meer blijkt dat de geiten- en lamsvleessector de regeling niet nodig heeft en ook heel weinig vlees van oudere runderen in opslag gaat.

Kalfsvleessector dringend behoefte aan opslagsteun

De Europese vleeskoepel UECBV schrijft daarom nogmaals een brief aan Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski om voorwaarden aan te passen. De kalfsvleessector heeft nog steeds dringend behoefte aan opslagsteun voor mogelijk enkele tienduizenden tonnen kalfsvlees.

De vleeskoepel wijst er op dat er zowel vanuit het Europees Parlement als door diverse Europese landbouwministers ook is gevraagd om steun voor de kalfsvleessector. Deze sector, die sterk afhankelijk is van afzet in de foodservice, is buitenproportioneel getroffen door de lockdownmaatregelen.

Opzet jonge kalveren stagneert

Bedrijven slaan nu wel vlees op voor eigen rekening, maar dit bezorgt hen opnieuw een extra financiële last, naast de bestaande verplichtingen en de wegvallende afzet. Bovendien stagneert de opzet van jonge kalveren en voelt ook de melkveehouderij de gevolgen.

De zuivelsector begint inmiddels weer op te krabbelen. Ook de afzet van geiten- en lamsvlees vindt weer zijn weg, net als een groot deel van het rundvlees.

Voor kalfsvlees van dieren onder de acht maanden is dat een heel ander verhaal. Kenners van de bedrijfstak verwachten dat de afzet daar op zijn vroegst pas over een maand of vier weer iets meer op gang komt. Met beperkte budgettaire middelen zou de Europese Commissie daar veel pijn kunnen verzachten, is de inschatting.