Fout in indexdraai niet gemeld

In de indexdraai van april is een fout geslopen. Daardoor werd niet van alle stieren de juiste fokwaarde berekend. Omdat het om een ‘beperkte groep stieren’ ging, is de fout niet gemeld bij de eindgebruiker.

In de indexdraai van april is bij de genomische stieren een fout opgetreden. Genomische stieren zijn jonge stieren zonder dochters die een fokwaarde krijgen op basis van hun genetisch profiel en afstamming. Door de fout zijn sommige stieren overgewaardeerd, maar de meeste zijn ondergewaardeerd. Nu dat is hersteld, blijkt de stier Rioaveso van Masterrind Holland de nieuwe nummer een op basis van NVI rangschikking met 371 punten. In de originele ranking had de stier een NVI van 300 punten en stond hij op de 18e plaats.

Ook de stier VH Baboon van Koole & Liebregts die in de december indexdraai nog hoog genoteerd stond, viel compleet weg in de draai van april. Nu staat hij weer op de vierde positie in de ranking.

Update uitgevoerd

Gerben de Jong, hoofd Animal Evaluation Unit (AEU), geeft aan dat coöperatie CRV inmiddels een update heeft uitgevoerd van de fokwaarden van een aantal Eurogenomics-stieren. Bij deze stieren was er een genomic fokwaarde gepubliceerd vanuit Interbull zonder de Nederlandse genomics daarin mee te nemen. Het betrof alleen stieren die nog niet waren geregistreerd in het CRV-stamboek. Inmiddels zijn de fokwaarden van de betreffende stieren aangepast. Stieren die reeds een KI-code hadden en die vermarkt zijn (of worden) waren bij de publicatie in april al correct.

Fout is niet gemeld

Het is vreemd dat er tussentijds een fout wordt hersteld zonder dit kenbaar te maken via de gangbare kanalen. De update is al half mei doorgevoerd. Daarvan is geen melding van gemaakt door de Animal Evaluation Unit van CRV naar de eindgebruikers, via de pers of via de eigen CRV-site waar ook een nieuwsrubriek op staat. Dit terwijl de betrokken organisaties daar wel om hadden gevraagd. AEU geeft aan dat de aanpassing ‘een beperkte groep stieren’ betrof, en dat daarom er geen specifieke melding van is gemaakt.

De cijfers van de originele draai die begin april werd gepresenteerd, zijn inmiddels niet meer terug te vinden en bij opvragen van de indexdraai van april via internet staat Rioaveso nu ‘gewoon’ bovenaan.

Vertrouwen

Verschillende partijen zeggen dat deze fout geen goed doet bij het vertrouwen van de veehouders in de genomische fokwaarde. Het is nu ook de tweede fout op rij, nadat de veelgebruikte Ranger in de decemberdraai door herstelaanpassingen met 120 punten NVI kelderde.