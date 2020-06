Fitch negatief over vooruitzichten FrieslandCampina

Kredietbeoordelaar Fitch houdt haar beoordeling FrieslandCampina op BBB+. De financiële vooruitzichten, de zogenoemde Outlook, blijft negatief.

Fitch verwacht dat de coronacrisis de brutowinst (ebitda) negatief gaat beïnvloeden. De logistieke kosten zijn toegenomen en de zuivelprijzen van producten als kaas, boter en melkpoeder hebben flink geschommeld. De kredietbeoordelaar gaat uit van een beperkte omzetdaling. Dit omdat FrieslandCampina maar in beperkte mate afhankelijk is van ontwikkelingen in het foodservice-kanaal, dat zwaar is getroffen als gevolg van de lockdown in vele landen.

Concurrentie in China

Fitch is positief over het herstel van de brutowinst in 2019. Dit zou laten zien dat de zuivelonderneming op de goede weg zit wat betreft groei in merkproducten, een beperktere blootstelling aan margevolatiliteit en ontwikkelingen wat betreft de prijs van rauwe melk. Stevige concurrentie in belangrijke markten als Nederland, Duitsland en China gecombineerd met de gevolgen van de coronacrisis kunnen verder herstel echter in de weg zitten.

Beschikbaarheid lactoferrine

De omzet die FrieslandCampina in China realiseert, is over het geheel genomen beperkt, maar de bijdrage aan de brutowinst is substantieel. Innovatie en focus op premiummerken, het ontwikkelen van nieuwe afzetkanalen en uitbreiding van het distributienetwerk moeten helpen de positie in China te handhaven en te laten groeien. Een betere beschikbaarheid van lactoferrine, een belangrijk ingrediënt voor premium babyvoeding, kan helpen de resultaten in China te verbeteren.

Fitch gaat ervan uit dat FrieslandCampina vasthoudt aan behoudend financieel beleid totdat sprake is van een substantiële verbetering van winst en cashflow.