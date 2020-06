‘Emissie zuivelreuzen stijgt harder dan melkaanvoer’

De dertien grootste zuivelconcerns in de wereld hebben in de periode tussen 2015 en 2017 gemiddeld 8% meer melk geproduceerd en 13% meer broeikasgas uitgestoten.

Dit stelt het Instituut voor Landbouw en Handelspolitiek (IATP) in een nieuw rapport over de mondiale zuivelsector. Samen zijn de dertien zuivelreuzen goed voor evenveel luchtvervuiling als mijnbouwreus BHP of olieconcern ConocoPhillips. De totale emissie van broeikasgas zou zijn gestegen van bijna 306 miljoen ton naar ruim 338 miljoen ton CO2-equivalent.

FrieslandCampina, Arla en DMK

Onder de dertien bedrijven bevinden zich ook FrieslandCampina, Arla en DMK. Zij zijn echter niet de toppers wat betreft uitstoot en ook niet de bedrijven met de sterkste emissiegroei. De meeste tonnen broeikasgas worden de lucht in gestoten door Dairy Farmers of America, Amul en Lactalis. De sterkste toename van de emissies was waar te nemen bij het Indiase Amul, juist een coöperatie die veel kleine boeren bundelt.

IATP: liever terug naar kleinschalige landbouw

Het IATP beziet de groei van de grote zuivelconcerns en de schaalvergroting in de melkveehouderij met zorg en ziet liever een terugkeer naar een kleinschalige landbouw, met productiebeheersing en marktbescherming voor boeren in ontwikkelingslanden. Volgens het instituut is zo’n soort landbouw beter voor zowel het milieu als de plaatselijke werkgelegenheid. Immers, door schaalvergroting dalen kostprijs en ook boereninkomen en moet veel extra melk worden geproduceerd om een goed inkomen te houden.

Cijfers van zuivelbedrijven

De cijfers van het IATP zijn soms afkomstig van zuivelbedrijven zelf, maar soms ook is de bron van de cijfers niet helder en/of worden schattingen gehanteerd.

Het IATP wijt de toename van de zuivelemissies niet alleen aan de intensivering van de melkveehouderij. Het instituut constateert dat de grote ondernemingen blijven groeien en dat daardoor meer boeren bij één van de zuivelreuzen aangesloten raken. Daarom staat een toename van de broeikasgassen bij genoemde dertien bedrijven niet altijd gelijk aan een toename van het totaal aan emissies. Door de bundeling van veehouders bij de grote zuivelreuzen worden al bestaande emissies beter zichtbaar gemaakt.