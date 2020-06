Eerstekeusmiddel effectief bij mastitis

Een eerstekeusmiddel is effectief bij de behandeling van milde mastitis.

Herhaling behandeling

De meeste injectoren hebben een vaste behandelingsduur op de bijsluiter van bijvoorbeeld 2 dagen één injector, of drie injectoren om de 12 uur. Soms kan het nodig zijn om de behandeling te herhalen. In deze veldstudie werd een eerstekeusinjector gebruikt met een flexibele behandelingsduur van 3 tot 5 dagen.

Geen excuus meer om alleen breedwerkende tweedekeusmiddelen in te zetten

Uit de veldstudie blijkt dat circa 90% van de mastitisgevallen een milde graad 1 of 2 mastitis betreft. Hiervoor is een eerstekeusmiddel voorgeschreven. In 80% van deze gevallen bleek na bacteriologisch onderzoek de aangetoonde verwekker een kiem te zijn, die goed gevoelig is voor eerstekeusmiddelen. Van milde mastitisgevallen, die met een eerstekeusinjector waren behandeld, was 81% klinisch genezen, en dus is er geen excuus meer om alleen breedwerkende tweedekeusmiddelen bij mastitis in te zetten, want in veel gevallen is een eerstekeus minstens zo effectief.

Ernst van de mastitis

Boehringer Ingelheim benadrukt dat vooral de individuele koe, de ernst van de mastitis en de verwekker bepalen of behandeling nodig is en wat dan de beste behandeling voor haar is. Dit alles binnen de kaders van het bedrijfsbehandelplan en de bijsluiters. Volgens Boehringer Ingelheim is het altijd aan te raden een pijnstiller in te zetten, want elke mastitis is pijnlijk en gebruik van een pijnstiller draagt bij aan herstel en genezing.