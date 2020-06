Boumatic lanceert nieuwe melkrobot Gemini

BouMatic introduceert de nieuwe melkrobot Gemini. Deze wordt als eenbox- en tweeboxsysteem geleverd.

De Gemini vervangt de bestaande BouMatic MR-S1- en de MR-D2-melkrobots.

De eerste vijf nieuwe systemen zijn al uitgeleverd. Twee in Frankrijk, twee in Brazilië en een in Canada. In Nederland staat de uitlevering van de eerste nieuwe melkrobot ook op stapel.

Van éénbox- naar een tweeboxsysteem

De melkrobot is op meerdere punten serieus aangepast en kan uitgebreid worden van een éénbox- naar een tweeboxsysteem, kent een ingebouwde twee wegselectie en is op melktechnisch vlak verbeterd. Ook het vacuümsysteem is verbeterd even als het slanggeleidingssysteem en een uitbreiding van de automatische inline meting van het celgetal.

Met het nieuwe systeem zijn ook de servicekosten flink gedaald. General Sales Director Europa Ruud Schlenter zegt dat de kosten zelfs bijna gehalveerd zijn.

De nieuwe melkrobot zou op de beurs in Hannover te zien zijn. Deelname van BouMatic aan deze beurs wordt echter heroverwogen als gevolg van de coronacrisis.